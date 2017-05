„Toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal!“ volají dějiny.

V současnosti odkráčel prezident Miloš Zeman pryč ve čtvrtek během projevu premiéra Bohuslava Sobotky nejvyšší rychlostí, kterou zvládl. Sobotka totiž odmítl položit hlavu na špalek neexistující demise, který mu Zeman připravil. Prezident připomínal v tu chvíli sebe sama v roce 2003, když prchal po porážce v prezidentské volbě.

Andrej Babiš se ze Zemanova útěku před Sobotkou poučil. Dnes raději zmizel předem, než aby svedl s premiérem boj před kamerami České televize. Že je mužem opravdu zvláštního charakteru, pak potvrdil ve chvílích, kdy schován kdesi v bezpečí prskal na premiéra, který mluvil v televizi, přes sociální sítě. Normálně se říká mezi lidmi takovému patronovi srab.

Je zajímavé, že na této charakteristice Andreje Babiše se ve studiu nakonec shodli i tak odlišní politici jako předseda KSČM Vojtěch Filip a šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Babiš se podle nich bojí jít do otevřeného střetu. Je to logické, není zvyklý, že se někteří lidé nedají koupit a že se na jeho slova reaguje jinak než bodrým: „Ano, šéfe!“

Páni, to bychom tu měli fakt skvělého ředitele rodinné firmy Česko. Snad by ji pak nechtěl přejmenovat na Srabsko.

Oba útěkáři ale napínají zemi a drží v rukou její normální vývoj. Sobotka v souladu s Ústavou navrhl odvolat Babiše, protože ten ztratil jeho důvěru nevysvětlováním pochybných finančních operací a opakovanou lží ohledně svého vlivu v médiích, která vlastní. Sám Babiš odstoupit odmítl.

Premiér má připravený postup po přijetí návrhu na Babišovo odvolání, které Zemanovi nařizuje Ústava a které by mělo nastat neprodleně. ANO by pak mohlo nominovat jiného ministra financí, který by ale podle Sobotky nesměl být spojen s Agrofertem. Vláda by následně dovládla do řádných voleb v říjnu.

Jsou samozřejmě i jiné varianty jako například předčasné volby, které prosazuje pravicová opozice i komunisté. To by ovšem přišlo na přetřes až po vyřešení Sobotkova návrhu na Babišovo odvolání. Sám ministr už promarnil šanci ukázat, že není srab a že odstoupí, než se prošetří podezření, jak to běžně dělají politici na Západě a jak to udělala řada českých ministrů v minulosti. Je to na prezidentovi.

Ten už ale ohlásil, že místo toho uteče. Nejdříve do Liberce, pak do Číny. Na cestách se sejde nejen s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, ale i s ruským vládcem Vladimirem Putinem. To víte, český prezident nemůže odvolat ministra financí dřív, než se poradí. Stabilita jeho země je vedlejší.