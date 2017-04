Andreji Babišovi zbývá jen pár dnů do konce dubna, aby splnil usnesení dolní komory českého parlamentu, která se rozhodla takto: „Poslanecká sněmovna žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a. s., a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert, a. s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou, nejpozději do 30. 4. 2017.“

Třicátého dubna je neděle. Fakticky má Babiš dnešek a zítřek coby pracovní dny, ale může se samozřejmě vyjádřit i o víkendu. Když Sněmovna o této věci svého času jednala, reagoval na konání národního parlamentu takto: „Já mám práci na ministerstvu financí, já pracuji jako ministr a nemám potřebu poslouchat ty kydy a lži pana Kalouska a jeho nějakých kámošů ve Sněmovně.“

Že je parlament podle Babiše žvanírna, víme z jeho předchozích výroků. Naopak vždy zdůrazňoval, že maká na ministerstvu. Vedl tento úřad tak profesionálně, že NKÚ na něm zjistil nesrovnalosti ve výši přes 100 miliard korun. NKÚ bude taky buď žvanírna, nebo rovnou nástroj Babišových nepřátel. Musí mít pocit, že je jimi přímo obklopen. Asi jako v této písničce ZDE.

Nejčerstvější Babišova utkvělá představa tedy zní, že ministerstvo financí chce okupovat Bohuslav Sobotka, „protože tam potřebuje sociální demokracie dělat kšefty, jako to dělala v minulosti“. Je ale pravda, že kdyby Babiš z financí vypadl, mohl by někdo jiný nahlédnout pod tamní pokličku. Třeba by k tomu přizval bývalého Babišova prvního náměstka na úřadu Lukáše Wagenknechta, o němž si nikdo netroufne říci, že věci nerozumí. Wagenknecht je dost otevřený vůči tomu, co se na úřadě dělo a děje, už teď, a není důvod si myslet, že by si bral servítky, kdyby se dostal k dílu, které pokračovalo poté, co se ho ministr coby prvního náměstka zbavil.

Možnost, že Babiš z financí a z vlády zmizí, není plané řečnění. Teď už ne, a sice kvůli ráznému kroku premiéra Sobotky ZDE. Babiš už v minulosti reagoval na požadavek, aby odkryl své finanční zdroje, slovy: „Co je vám vůbec do toho?“ ZDE

To řekl České televizi. Dnes se ale ptají Poslanecká sněmovna a premiér. Nevypadá to, že by byl Babiš ochoten podat vysvětlení. Pak by ovšem byla reálná varianta, že by Sobotka sáhl k jeho odvolání. Ale počkejme do konce dubna. Kdyby se Babiš musel poroučet, zásadně by to změnilo situaci ve volebním roce. Zatím je na vládní frontě velký neklid.