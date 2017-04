Zajímavé věci vycházejí najevo kolem údajné cesty Miloše Zemana do Bílého domu na údajné pozvání Donalda Trumpa. Ani Hrad, ani – což je důležitější – americká ambasáda v Praze nemají informace, zda a kdy se tato schůzka uskuteční. Potvrdili to zástupci obou institucí Respektu.

Na přímou otázku šéfa premiérových poradců Vladimíra Špidly totiž řekl politický zástupce ambasády Merz: „Nejsme si jisti, jestli k ní dojde.“ Záznam z tohoto jednání Hrad obratem zařadil do kategorie tajné. Šéf zahraničního odboru prezidenta Rudolf Jindrák to vysvětluje tím, že pokračují schůzky s Američany na téma Zemanovy návštěvy, a proto si prezident kolem tématu nepřeje žádnou publicitu.

Bodejť by si ji přál. I když velvyslanec v USA Hynek Kmoníček sdělení, že USA s cestou teď nepočítají, chápe jako nedostatek informací na straně pražské ambasády. „Návštěva se řeší primárně s Bílým domem,“ řekl Kmoníček Respektu.

Živě si to představuji: u ohrady Bílého domu se každý den ve stejnou hodinu zjevuje malý vousatý mužík s prosebným výrazem ve tváři a ve vlastním anglickém překladu pronáší pořád tutéž větu: „Našli termín, rádcové, našli?“ A pak zklamán, leč odhodlán bojovat za svého prezidenta odchází směrem k české ambasádě.

Vážení spoluobčané! I kdyby se nedej bože ukázalo, že Trump Zemana skutečně nepozval a že šlo o klasickou situaci „přání otcem myšlenky“, prosil bych nás všechny v takovém případě o zachování důstojného postoje. Měli bychom se na tuto eventualitu připravit kulturně.

Zatímco by nezodpovědní živlové tančili své odporné tance na politické mrtvole pana prezidenta a podivovali se, jak něco takového může chtít opět kandidovat na nejvyšší státní funkci, měli bychom my, slušní občané, nabídnout mírnější alternativu. I když, přátelé, tu kandidaturu na druhé období asi opravdu neustojíme. Znamená to ale, že bychom měli pana prezidenta odkopnout? Ne, ne, tisíckrát ne!

Navrhuji ho slavnostně přestěhovat do Čapího hnízda. Věřím, že pan Andrej Babiš pro tento účel poskytne své sídlo státu. Když ne, slíbíme daňové úlevy.

Pan prezident by měl veškerý komfort. Denně by se pro něj vydávalo číslo Přítomnosti s článkem Ferdinanda Peroutky vlevo dole. Ráno by volal Vladimir Putin (provede Vladimír Remek), v noci Donald Trump (provede Hynek Kmoníček). Sehnal by se sinolog na hlas předsedy Si. Za hnízdem by se vykopal kanál, přes nějž by vždy v poledne běžely davy migrantů. Pan prezident by každý večer poskytoval rozhovor Jiřímu Ovčáčkovi. Musíme si vážit svých veteránů.

Navíc by to pomohlo státnímu rozpočtu. Za tuhle podívanou zaplatí každý rád zvýšené vstupné.