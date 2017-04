A tak je to skoro se vším. Týden co týden (2014 až 2017) popisovat, jak se mění normální svět. Jak nové ideologie zatemňují zdravý rozum.

Inkluze ve školách. Přes odpor učitelů a části médií – zavedeno.

Norská polostátní „rodičovská policie“ (Barnevernet) – zabavuje děti v biologických rodinách. I české děti. Reakce českého státu chaboučká. Čerpáme „Norské fondy“ na zavedení podobných „vymožeností“ i u nás. Česká maminka ztrácí právo vůbec děti někdy vidět.

Začátek masové migrace a politického vraždění v evropských městech. Prázdné blábolení evropských politiků, trikolórky na Facebooku, „musíme se semknout okolo těch, kteří tento rozvrat způsobili“. Zvykněte si a nebuďte u toho xenofobní.

Oficiální ideologické působení na žactvo. První tresty nebo hrozby trestů za „špatné smýšlení“. Nikdo moc neprotestuje.

Cenzura internetu. Kdo myslí jinak, není člověk s jiným názorem, je to nepřítel, který by neměl vůbec veřejně nic říkat ani psát. Opakem cenzury bývala svoboda slova.

Úder na malé živnostníky. Nemáš, vesnická babičko, ve svém krámku internet? No tak zavřeš o pár let dřív – stejně to nebyl zlatej důl. Zavři radši po dobrym a nic se ti nestane.

Vykašlu se na tohle všechno a budu se věnovat svojí práci. Odvěká a správná strategie, ale moc nefunguje. Ono si vás to najde. Tihle novodobí bolševici jsou vynalézaví.

Pracujete léta ve školním bufetu, prodáváte dětem o přestávce párky a pribináčka a tatranku a limču. Peněz je z toho malinko, ale máte svůj koutek schovaný před světem. Vás už dostali – pamlsková vyhláška. Spousta ředitelů radši bufet zrušila. Nová doba.

O paních učitelkách ve školce jsem psal minulý týden. Co by jim kdo chtěl nebo mohl dělat? „Inkluze dvouletých dětiček“ a školky se už v tom novém víru taky zatočí.

Není jediná věc, na kterou by se nedalo něco vymyslet. Třeba zápisy prvňáčků. Taky kus normálního světa. Fungovalo desítky let. Ověření školní zralosti.

Co chcete měnit na definici legendárního dětského psychologa Prof. Matějčka: schopnost dítěte dostát nárokům školního vzdělávacího procesu, a to nárokům kladeným na jeho organismus (především na jeho nervový systém), nárokům intelektovým, citovým i společenským.



Kernův test v Jiráskově úpravě – hodnotící školní zralost.

Nově do škol zamířilo 24 stránkové doporučení ombudsmanky (pochopitelně se souhlasem ministerstva), že provádění testů školní zralosti učitelkami – může být diskriminační. Ale i normální rozhovor s prvňáčkem u zápisu bude věda. Třeba dotaz na počet dětí v rodině – je nekorektní a proti předpisům. Co dělá tatínek a jestli chodí do práce? Diskriminační otázky.

Koneckonců dítě podle nových pravidel ani nemusí být zápisu přítomno.

Výsledek. Byrokratická šílenost a dost možná řada nejlepších, zkušených učitelek (které každý říďa vysílal k zápisu) se na to prostě vykašle. Nebude se toho účastnit. Úroveň zápisů půjde do pekel. Jasně, hned ne. Bude jistá setrvačnost. Paní učitelka stejně s kloučkem v červenci narozeným promluví, poradí mamince co a jak. Ale pokud začnou nová pravidla vyžadovat – zničí to za pár let.

Skoro každý můj komentář může končit slovy „Braňme normální svět“. Bohužel.