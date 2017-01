Jourová má z titulu své pozice největší šanci předvést skutečný přínos sjednocené Evropy. V českých médiích má také dostatek prostoru. Proto je škoda, že poněkud opomněla patřičně zdůraznit tlak, který vyvíjí na Volkswagen kvůli aféře s falšováním emisí. Týká se také více než miliónu škodovek.

Ve Spojených státech se německá automobilka dohodla s americkým ministerstvem spravedlnosti na zaplacení pokuty ve výši 4,3 miliardy dolarů. Zámořským majitelům aut vyplácí odškodné až do výše 10 tisíc dolarů. Neslýchaná drzost je, že odmítá podobně odškodnit také své evropské zákazníky. Pokud ale na ní má někdo páky, je to právě Evropská komise. V případě úspěchu tak může Jourová dokázat užitečnost sjednocené Evropy.

Místo toho jsme ale od ní znovu slyšeli slova o nezbytnosti založení úřadu evropského prokurátora. Zamýšlené funkce ale už teď plní policejní sbor Europol, organizace pro právní spolupráci Eurojust a Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF. Návrh se tedy logicky může zdát zbytečný a předčasný. Notabene když nejsou plně sjednocené právní úpravy členských států. Moudré by tedy bylo odložit jej na později. Až budou vyřešeny otázky, které pálí Evropany více.

Jestliže myslí Jourová a Telička svůj záměr zasloužit se o přesun domácí diskuse o Evropské unii z emocionální do věcné roviny, mohou spojit své síly. Na paměti by ale měli mít slib, který Evropané slyšeli po Brexitu od vedení svých států i evropských institucí. Přiblížit Unii obyvatelům a znovu vysvětlit její výhody.

Telička je na tom přesně naopak než Jourová. Co do významu není radno jeho novou pozici přeceňovat. Zatím neznáme ani oblast, které se bude věnovat. Ale i při získání té nejvýznamnější, přiznejme si pravdu. Stal se jedním ze čtrnácti místopředsedů instituce s reálně nejmenším vlivem v Unii. Evropská rada i Komise hrají úlohu větší. Teličkovou devizou jsou ale jeho rétorické schopnosti a určitá nebojácnost. A jako europoslanec má cit i možnost jednat více politicky.

Svým zvolením zažívá politické znovuzrození. Pro své neshody s šéfem Hnutí Ano Andrejem Babišem ještě před měsícem uvažoval o svém volebním období jako o posledním. To když například prohlásil, že Babiš stejně jako ostatní čeští politici má k Unii populistický přístup. Co se podaří, je zásluha domácí, co se nedaří, za to může Brusel. Kritizoval také prezidenta Zemana. A snaží se přimět šéfa Ano postavit protikandidáta nynějšímu prezidentovi, pokud by znovu kandidoval.

Jestliže myslí Jourová a Telička svůj záměr zasloužit se o přesun domácí diskuse o Evropské unii z emocionální do věcné roviny, mohou spojit své síly. Na paměti by ale měli mít slib, který Evropané slyšeli po Brexitu od vedení svých států i evropských institucí. Přiblížit Unii obyvatelům a znovu vysvětlit její výhody. A primárně řešit pravidla pro migraci a poskytování azylu, ekonomickou prosperitu, spravedlivější nastavení eurozóny, bezpečnost a dopady Brexitu.