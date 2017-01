Ministr vnitra Milan Chovanec se bude muset obrnit trpělivostí, aby vysvětlil prezidentu Miloši Zemanovi, že se hlava státu v případě, na který se zaměřila tak urputně, že o ničem jiném pomalu nehovoří, prostě mýlí.

Chovanec nesouhlasí se Zemanovým názorem, že Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám, které vzniklo z posvěcení vlády bez připomínek Hradu, by mělo znamenat monopol na pravdu. Stát má podle něj pouze dát své stanovisko k informacím, které jsou zásadní například pro bezpečnost. „Občan si sám vybere,“ poznamenal ministr. Mělo by jít řádově o jednotky až desítky případů ročně.

Chovanec nesdílí ani Zemanovu představu, že pracovníkům centra chybí kvalifikace a zdroje zpravodajských služeb, které jsou pro odhalení skutečných dezinformačních kampaní nezbytné. To je logické. Na rozdíl od prezidenta totiž ví, o čem mluví: „Jsou tam spoustu let. Mohou se zeptat tajných služeb, když něco nebudou vědět.“

Zemanovo argumentační eso, že centrum nemůže plnit svou roli, protože byl prý doložen negativní vztah některých pracovníků k nově zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, ministr ani nekomentoval. Někdo se v této situaci přece musí zachovat normálně. Zeman si zjevně vybavil formulaci z dob svého mládí „nemá kladný vztah k Sovětskému svazu“. Taky se za to vyhazovalo z práce.

Nejlepší jsou vždy fakta. Centrum zatím vydalo tři zprávy. V jedné varovalo, že kanadský web šíří hoax o pokusu „muslimských imigrantů“ znásilnit dívku „kdesi v Evropě” a vyvrátilo jej důkazem, že šlo o napadení dívky ve snaze ji oloupit v Praze bez jakékoli stopy muslimských imigrantů. Pak popřelo další dezinformaci v síti, že útočníci z Berlína mají sídlo v Praze a Praha je tedy mimořádně ohrožena.

A nakonec vyvrátilo článek ruského serveru Ura.ru, že Miloš Zeman byl zvolen prezidentem za mohutné účasti Kremlu mj. falšováním volebních výsledků. Je tedy dost zvláštní, že ani tento výstup centra Zemanovi nesedí.

Proč tedy prezident reaguje tak, jako by bylo Chovancovo centrum pro něj pověstnou osinou v zadku? Koukněme na dva výroky. „Zatím nebylo prokázáno, že na Ukrajině je ruská invazní armáda, a já beru vážně prohlášení ministra zahraničí Lavrova, že tam žádní ruští vojáci nejsou.“ Miloš Zeman, 5. 9. 2014. - „Byli jsme donuceni bránit ruskojazyčné obyvatelstvo na Donbase.” Vladimir Putin, 12. 10. 2016. Upřesňující prohlášení českého prezidenta, že se lidem v Česku omlouvá, neboť byl uveden v omyl, již zaznamenáno nebylo.

Co kdyby to za něj v dalším podobném případě udělalo to zpropadené centrum? Ne, toho bohdá nebude, aby český prezident ruského přítele zhanobit nechal!