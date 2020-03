Znuděný astrofyzik vymýšlel náramek proti koronaviru, skončil s magnety v nose

Základem jeho zařízení měla být součástka, která je schopná detekovat magnetické pole. „Myslel jsem si, že když budeme mít na ruce magnety, zařízení by mohlo spustit alarm pokaždé, když se ruce přiblíží k obličeji,“ uvedl astrofyzik.

„Když jsem tuhle ideu zavrhl, začal jsem si z nudy z magnety hrát,“ vysvětlil vědec. Stejně jako si někdo zkouší připínat kolíčky na uši, vědec to samé dělal s dvěma silnými magnety. Když ho omrzely uši, zkusil to s nosními dírkami.

Dva magnety si vědec strčil do nosních dírek zevnitř, do každé jeden, a dva magnety zvenčí. Vše fungovalo tak jak mělo, dokud Reardon neodstranil magnety z vnější strany svého nosu. V tu chvíli se dva magnety uvnitř přicvakly k sobě. „To byl moment, kdy se má přítelkyně, která pracuje v nemocnici, začala smát,“ popsal nepříliš důstojné okamžiky astrofyzik.

„Skončilo to tak, že jsem měl v levé nosní dírce uvázlé tři magnety a v pravé jeden. V ten moment mi magnety došly,“ konstatoval astrofyzik. Ještě před odjezdem do nemocnice se Reardon pokoušel vytáhnout magenty kleštičkami, doma měl bohužel jen kovové. „Pokaždé, když jsem se přiblížil kleštičkami k nosu, celý můj nos se začal přibližovat ke kleštičkám a nakonec se kleštičky k nosu přicvakly. To bylo docela bolestivé,“ svěřil se Reardon.