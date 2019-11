Vlk, či pes? Vědci objevili přes 18 tisíc let staré štěně

Na kost zmrzlé štěně bylo objeveno v létě 2018. Od té doby se vědci pokouší zjistit, co je vlastně zač a jak zemřelo. Po původu štěněte pátrají ruští vědci ve spolupráci se švédskými experty ve Švédském centru paleogenetiky (CPG).

Vzhledem k tomu, že první lidské osídlení tohoto koutu Sibiře je datováno do doby před 32 tisíci lety a lidé začali domestikovat vlky někdy před 10 až 40 tisíci lety, mohlo by jít o vývojový článek mezi psem a vlkem.

Fjodorov dodal, že po prvních testech DNA lze většinou odhalit, zda se jedná o psa, či vlka. Se štěnětem tak vědci ještě zdaleka neskončili. „Je to vzrušující. Co když je to pes? Nemůžeme se dočkat dalších testů,“ dodal Fjodorov.