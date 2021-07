V Thajsku se do kuchyně proboural mlsný slon

První incident se odehrál v neděli ve dvě hodiny ráno v jednom z měst v okrese Hua Hin. Slon tam proboural zeď jednoho z domů, čímž získal přístup do kuchyně, ze které ukradl pytel rýže.

„Znal jsem toho slona. Viděli jsme ho ve zprávách, takže jsme byli zároveň nadšení i šokovaní,“ svěřil se Natthakan Charoendong, do jehož domu nezbedný slon zavítal.

„Nejpravděpodobnějším vysvětlením těchto situací je, že slon jídlo ucítil a chtěl ho sníst. Není to tím, že by byl obzvlášť hladový, protože potrava v džungli se nemění. Je jí stále hodně. Občas ale sloni změní své chování, takže neexistuje jediný faktor, proč se tohle děje,“ vysvětluje ochránce přírody Supanya Chengsutha.

„Jejich stravovací návyky se rovněž změnily poté, co čím dál více přicházejí do kontaktu s lidmi. Lidské jídlo jim začalo chutnat. Může to ale také být tím, že lovci slony vyhnali z lesů směrem k lidským obydlím,“ uzavírá.