V Británii chytili nejmladšího drogového dealera. Je mu sedm

Chlapce z hrabství West Yorkshire zadržela policie už minulý rok s blíže neupřesněným narkotikem, informace o případu se však do médií dostaly až nyní. Jelikož je ale chlapci méně než deset let, což je ve Spojeném království hranice pro trestní odpovědnost, nemůže být obviněn. Policie však informovala sociální služby.

Podle informací serveru The Sun bylo loni v Anglii a Walesu zadrženo policií na 2380 jedinců mladších 17 let. V roce 2018 to bylo pod dva tisíce. Za strmý nárůst dětské kriminality mohou zřejmě lokální gangy, které se tímto způsobem snaží maskovat svou činnost.