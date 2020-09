Tučňák si v zoo krátí izolaci sledováním seriálů o tučňácích

Pierre se podle personálu zřejmě ztratil v Indickém nebo jižním Atlantském oceánu a byl nalezen na březích jihozápadní Austrálie. Aktuálně je uzavřen v izolaci, protože má problémy s voděodolností peří — to by se mu mělo jednou ročně vyměnit, ale nestalo se tak, takže není možné pustit ho zpět do vody, uvedl server BBC. „Z nějakého důvodu se mu růst nového peří zastavil v polovině, takže nemůže plavat ani sám lovit ryby,” uvedla za zoo Danielle Henryová.