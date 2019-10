Starosta nechal vysypat tunu odpadků na pláž, aby měli dobrovolníci co uklízet

Dobrovolníci od Thajska po Havaj vyrazili koncem září čistit zaneřáděné pláže a chtěli dát tak najevo, že to s ochranou životního prostředí myslí vážně. Co však dělat, když je pláž čistá? Jihokorejský starosta to vyřešil po svém a nechal pláž zasypat tunou odpadu.