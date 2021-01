Stanice metra v čínské pustině už našla své využití

Stanice metra vedoucí do venkovských oblastí Čchung-čchingu ve střední Číně byla bez povšimnutí otevřena v roce 2015. O dva roky později však vzbudily fotografie východů metra „do nikam“ rozruch na čínských sociálních sítích a posléze vyvolaly ohlas i ve světě. V České republice se nešlo vyhnout srovnání se stanicí v pražských Letňanech.

Velká stanice zela prázdnotou, zastavovaly v ní vlakové soupravy, a dokonce v ní i pracovali zaměstnanci. „Teď to není možná ta nejpopulárnější stanice, ale v budoucnu se tu počítá s masivní zástavbou,“ hájil se čchungčchingský dopravní podnik.

Ovšem zatímco v Letňanech se dvanáct let po otevření řeší, co se zde vybuduje, v Číně už situace pět let po otevření vypadá zcela jinak. Na místě místo stromů a křoví dnes stojí výškové budovy a ve stanici metra panuje čilý ruch.