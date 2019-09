Smutný pomník jedné z největších námořních katastrof: Vrak leží pod vodou dlouhých 28 let

Vrak zde leží 28 let, takže ho příroda pomalu začala pohlcovat. Rezavé kusy obří lodě jsou zelené a porostlé malými korály. Skrze lodní okna, kterým už dávno chybí sklo, proplouvají malé rybky.

Dovnitř vraku vplouváme skrze bránu do prostoru pro vozidla, okamžitě nás pohltí temnota a je třeba použít baterky. Pomalu se vznášíme nákladním prostorem a světelným kuželem odkrýváme pozůstatky děsivé noci.

Na zemi jsou vidět zavazadla, kočárek, staré jízdní kolo. Vše, co sebou měli lidé a neodvál to mořský proud, odpočívá zde na dně jako pomník utonulých. Běhá mi mráz po zádech. Představuji si, jak děsivá ta noc musela být.

Na osudnou plavbu trajekt vyplul 15. prosince 1991 z přístavu Jeddah pod vedením kapitána Hassana Moro. Vezl převážně poutníky vracející se z posvátné cesty z Mekky, podle oficiální zprávy bylo na lodi 650 pasažérů i s posádkou, což byla maximální kapacita lodi. Neoficiální zdroje ale tvrdí, že cestujících bylo podstatně víc, některé hovoří až o dvojnásobku. Tomu by také odpovídal počet obětí.

Když druhý důstojník Khalid Ahmed šel večer střídat svého kolegu zaslechl ránu která rezonovala celým trupem. Loď v tu chvíli narazila do útesu a dovnitř se začaly valit tisíce litrů slané vody.

„Jeden z důvodů, proč se loď potopila tak rychle, bylo také to, že se při nárazu rozlomila obří vrata do nákladového prostoru pro auta a vznikla tak velká díra, kudy se voda dostávala rychle do lodi,“ uvedl přeživší lodní inženýr Mahmoud Moharram pro agenturu AP.