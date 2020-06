Psi se své majitele v nouzi snaží zachránit, ale neumí to, ukázal test

Pouze pozorovat případy, kdy pes někoho zachrání, člověku příliš neřekne. „Ta těžší výzva je zjistit, proč to dělají,“ uvedl Joshua Van Bourg pro server Science Daily. Spolu s Clivem Wynnem, profesorem psychologie a ředitelem Kynologické vědecké laboratoře na Arizonské univerzitě připravili experiment, jehož se zúčastnilo na 60 psů a jejich majitelů. Podmínkou bylo, aby psi nepodstoupili žádný záchranářský nebo asistenční trénink.

V rámci experimentu byli majitelé psů zavřeni do velké krabice opatřené dvířky, která šla jednoduše otevřít. Úkolem majitelů bylo volat o pomoc a verbálně vykazovat známky úzkosti a strachu. Nemohli však psům dávat povely nebo je volat jménem. Cílem totiž nebylo zjistit, zda psi dokážou poslechnout, ale jak se rozhodnou podle své vlastní vůle.

„Své majitele zachránilo 20 zvířat, což nezní příliš skvěle, ale je to opravdu působivé, když se na experiment podíváme blíže,“ uvedl Van Bourg.

Aby to zjistili, provedli vědci ještě kontrolní test. Do krabice umístili před psem pamlsek. Dvířka dokázalo otevřít 19 z 60 psů, tedy zhruba stejný počet jako v předchozím případě. Většinou šlo o psy, kteří dokázali překážku překonat i kvůli záchraně člověka.

V posledním testu pak v krabici opět seděl majitel a pouze nahlas a v klidu četl knihu. Dvířka v tomto případě otevřelo 16 psů. To by mohlo naznačovat, že psi prostě jenom chtějí být se svým páníčkem.

„Výsledky kontrolních testů pak naznačují, že psi, kteří selžou při zachraňování svého majitele, neví, co mají dělat. Není to proto, že by se o páníčka nestarali,“ uvedl Clive Wynne.