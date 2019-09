Princezna Charlotte zamířila poprvé do školy

Charlotte se nedávno „vyznamenala“, když při regatě vyplázla jazyk na diváky. Když před dvěma lety šel poprvé do přípravné školy prince George, musel to zvládnout bez mámy. Vévodkyně Kate ho tehdy na této důležité cestě nemohla doprovodit, protože trpěla silnou těhotenskou nevolností. Čekala chlapce Louise.

V Británii mají děti povinnou školní docházku od pěti do 16 let, v Severním Irsku je to už od čtyř let.