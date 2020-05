Při stavbě zahradní pevnosti našli dva malí Francouzi zlaté cihličky

Chlapci odjeli s rodiči během karantény za svým příbuzným do městečka Vendome. Pár dní na to se rozhodli zbudovat si pevnost, a tak začali prohledávat dům.

Cihly půjdou v polovině června do dražby v aukční síni ve Vendome. Jejich cena dohromady převyšuje něco málo přes 100 tisíc eur, což je aktuálně 2,7 milionu korun. Philippe Rouillac z aukční síně uvedl, že cihličky si v roce 1967 koupila babička chlapců, od té doby ale byly ztracené.

„Počkáme, až cena zlata ještě o trochu vzroste,“ uvedl Rouillac a dodal, že na začátku roku by cena každé cihly byla asi 43 tisíc eur (1,1 milionu korun), v červnu by to mohlo být řádově o pár tisíc víc.