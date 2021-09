Opustila práci a žije z toho, co najde v koších. Vydělává nadprůměrně

V dnešní době ale tzv. dumpster diving (doslova lze přeložit jako noření se do koše) provozují i lidé, kteří prostě jen odmítají konzumní způsob života. Snaží se chovat ekologicky i ekonomicky a mimo jiné upozorňují na to, že v dnešní společnosti vyhazujeme i věci nebo potraviny, kterým vůbec nic není.

Poprvé se do dumpster divingu pustila v roce 2017. „Nikdy před tím jsem o tom neslyšela, pak jsem ale viděla na youtube několik dívek, které to provozují,“ uvedla Tiffany. „Když jsem viděla, co všechno dokážou najít, věděla jsem, že to musím zkusit taky,“ dodala.