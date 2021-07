Muž vzal milovaného umírajícího psa na kolečku na poslední výšlap

Deset let byli Carlos Fresco a jeho labradoodle Monty nejlepší parťáci, kteří spolu chodili na výlety do velšského národního parku Brecon Beacons. Poté, co Monty onemocněl leukémií, dopřál mu jeho páníček poslední společný výlet. Zesláblého psa vytlačil na vrchol hory na kolečku.