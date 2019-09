Mladík z Anglie jedl pouze nezdravá jídla. Oslepl a ztratil sluch

Vzhledem k tomu, že se hoch hmotností ani výškou nijak zásadně nelišil od svých vrstevníků, rodiče nepřikládali stravě takovou důležitost. Že je něco špatně, si uvědomila rodina, až když ve 14 letech chlapec začínal podstatně hůř slyšet. Absence důležitých vitaminů - zejména B12, B, mědi a vitaminu D - vedla také k optické neuropatii, která chlapce během tří let postupně připravila o zrak.

„Začalo to v jeho sedmi letech. Tehdy poprvé začal nosit jídlo, které jsme mu do školy chystali, nedotčené domů,” vysvětluje chlapcova matka. „Dala jsem mu do krabičky vydatný sendvič, jablko nebo kousek jiného ovoce, nesnědl ale vůbec nic,” popisuje matka situaci, která znepokojila i pedagogy.