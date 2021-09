Maorská strana chce přejmenovat Nový Zéland

Pokud by se změny provedly, hlavní město Wellington by bylo přejmenováno na Te Whanganiu-a-Tara, Christchurch na Ōtautahi a Auckland, největší město Nového Zélandu, na Tāmaki Makaurau.

„Je povinností Koruny udělat vše, co je v jejích silách, k obnovení našeho jazyka,“ stojí v textu petice. Ještě v roce 1910 ovládalo maorský jazyk 90 procent Maorů, v roce 1950 to bylo už jen 26 procent a v současnosti jsou to pouhá 3 procenta. „Za pouhých 40 let nás Koruna úspěšně připravila o náš jazyk a dopady cítíme do dneška,“ uvedla Maorská strana v prohlášení.