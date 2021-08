Hurikán Ida obrátil proud řeky Mississippi

Síla větru a obrovská masa vody, která se dostala do řeky z moře, pak podle úřadů způsobila, že se dočasně vodní tok obrátil.

Za normálních okolností se rychlost odtoku Mississippi do Mexického zálivu pohybuje kolem 8500 metrů krychlových vody za sekundu. Kolem nedělního poledne byl průtok řeky 1100 metrů krychlových proti běžnému proudu.

Obrácení proudů řek může být dočasné, takové jevy jsou zejména následkem hurikánů či zemětřesení a postihují především řeky vlévající se do moří či oceánů.

Známá jsou rovněž trvalá obrácení směru toku. To se děje díky geologickým vlivům nebo vlivům člověka či změny klimatu. Amazonka existovala již před vznikem Andského pohoří, tekla nicméně do Tichého oceánu. Vznik mohutných hor pak natrvalo způsobil, že se tok řeky obrátil do Atlantiku.