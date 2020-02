Harry a Meghan plánují koupit luxusní sídlo mezi hvězdami filmového plátna

Výhodná poloha nemovitosti rovněž nahrává dvojici v jejích dalších plánech. Bývalá herečka Meghan by to měla k producentům společností jako Netflix a Disney opravdu, co by kamenem dohodil. Daleko by také nemusela cestovat za svojí matkou, která bydlí přibližně 50 kilometrů od Malibu.