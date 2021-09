Britney Spearsové svítá naděje na svobodu. Otec navrhl zrušení opatrovnictví

Otec Spearsové nyní sám podal žádost o zrušení. „Má právo na to, aby soud vážně zvážil, zda je toto opatrovnictví stále nutné,” citoval osmašedesátiletého Spearse britský server BBC.

Soud v Los Angeles tak nyní bude projednávat, zda se okolnosti změnily natolik, aby bylo možné 13 let staré rozhodnutí zrušit. „Pokud paní Spearsová věří, že se dokáže o svůj život postarat sama, pan Spears se domnívá, že by měla tuto možnost dostat. Pro svoji dceru chce jen to nejlepší,” píše se v dokumentu, který byl předložen Nejvyššímu soudu.