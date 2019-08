mšv, Novinky

Za mřížemi skončila Kielyová kvůli stalkingu. Obtěžování totiž nezůstalo jen u telefonátů nebo zpráv, ale pokračovalo k pronásledování, kdy si žena pořizovala fotografie svého bývalého na mobil. Expříteli také tvrdila, že je těhotná, přestože nebyla — vše, aby upoutala jeho pozornost.

To se jí nicméně nepovedlo a celá věc šla k soudu. „Přesáhlo to do skutečného světa. Poškrábala mu auto a utrhla z něj stěrač,“ upozornil státní zástupce Ben Jackson na další z ženiných prohřešků.

Obhájce Kielyové se snažil vše uhrát na to, že je jeho klientka poněkud choré mysli. Podle svého psychiatra si v hlavě vytváří alternativní realitu a má problém udržet své emoce na uzdě. Advokát Matt Heelan zároveň dodal, že ženu události, ke kterým mezi lety 2016 a 2017 došlo, velmi mrzí a přála by si vše udělat jinak.

„Stalking pokrývá mnoho typů chování, ale musím říct, že v tomto případě šlo o skutečně vytrvalé pronásledování,“ komentovala případ soudkyně Deborah Richardsová.

„Oběť udělala vše možné, aby vás od tohoto chování odradila, vy jste přesto lhala policii a pokoušela se jí namluvit, že to váš expřítel je oním stalkerem,“ uvedla Richardsová směrem k obviněné. Ve prospěch Kielyové podle ní hrálo alespoň to, že se k celé věci přiznala.