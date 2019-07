Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Vodáci si už od nepaměti vypráví o tom, že by bylo dobré, abychom měli něco takového, kde by se shromažďovaly staré lodě, staré písemnosti,“ vypráví spoluzakladatel muzea Bohumil Pražák. Aby nezůstalo jen u vyprávění a prázdného plánování, rozhodl se už před čtyřmi lety připravit ve Zruči nad Sázavou vodácké muzeum.

Do muzea postupně nasbíral desítky unikátních exponátů v podobě starých lodí, pádel, vest i písemností a zajímavostí, které se k vodáctví pojí. „Raritou je tady určitě kajak, který jel himalájskou expedici, a o kterém byla napsaná kniha,“ vyzdvihuje Pražák.

Kromě expedičních lodí lze zde najít i ty, které s českými vodáky vyhrávaly medaile na mistrovství, na jedné z nich jezdíval strýc Lukáše Pollerta Jaroslav.

Návrat do mládí

Některé vystavené lodě zde pak nad ostatními vyčnívají svým zvláštním konstrukčním provedením. „Máme tady například plechový kajak,“ dodává. Dále ukazuje i jednomístné a dvoumístné celodřevěné loďky, kterým vodáci neřeknou jinak, než „maňásci“. S nimi podle Pražáka jednou za rok pořádají i takzvané retro plavby.

Zvláště pro starší vodáky je v muzeu také zrekonstruované vodácké tábořiště z 50. let. „To je nápad mojí manželky Jitky, která vymyslela, že bychom tady mohli natahat staré spacáky, staré stany a udělat to, aby vodáci zavzpomínali, jaké to tenkrát bylo,“ uvedl Pražák. I díky tomu tak spousta návštěvníků v muzeu znovu prožívá vzpomínky na své mládí.

Muzeum však vyhledávají i mladší generace, o jedinečnosti tohoto místa vypovídají i záznamy z knihy návštěv. „Vždy si to rádi ke konci sezóny čteme a jsme vlastně hrdí na to, že máme muzeum, které je jediné na světě. Zdá se, že opravdu žádné jiné nikde není,“ dodává Pražák.

K nalezení tu nejsou jen exponáty z Česka, jedním z nejstarších exponátů je sto let staré pádlo, jehož původ přisuzuje Pražák severoamerickým Inuitům.

Ohlas i za velkou louží

Muzeum vznikalo doslova za pochodu. „Lodě se získávaly ze začátku velice těžko,“ vysvětlil Pražák. Postupně se mu však začala ozývat známá jména českého vodáctví. Ti se nechali zlákat do realizačního týmu a pro muzeum zapůjčili některé ze svých lodí. Na ně se začali nabalovat i další vodáci a v současnosti se dle něj v muzeu nachází přes padesát lodí.

Do počtu lodí se tak má jednat o unikát, ze kterého jsou dle Pražáka uchváceni zvláště návštěvníci ze země za velkou louží. „Oni to tam mají většinou tak, že tam mají někde pověšenou jednu loď a jsou z toho unešení, že mají starou žebrovku, ale tady většinou zůstanou stát s otevřenou pusou,“ vypráví o amerických návštěvnících.

Muzeum se nachází u zámku ve Zruči nad Sázavou, kromě Vodáckého muzea se tu tak návštěvníkům nabízí možnost zámecké prohlídky či prohlídky sbírky panenek.