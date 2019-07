tcs, Novinky

John Pilley, emeritní profesor psychologie na univerzitě ve Woffordu v Jižní Karolíně, dostal fenku od své ženy Sally v roce 2004. Vysloužilý profesor vždy prohlašoval, že psi jsou mnohem chytřejší, než si vědci myslí, a na Chaser se to rozhodl dokázat.

Pod jeho vedením fenka trénovala několik hodin denně. Profesor jí vždy ukázal nějaký předmět, čtyřicetkrát zopakoval jeho jméno, a pak ho schoval. Chaser ho měla najít. Takto si fenka dokázala zapamatovat 800 látkových psích hraček, 116 různých míčků, 26 létajících talířů a řadu dalších plastových předmětů. Celkem to dělalo 1022 různých slov. Pro srovnání: zhruba tisícovku slov ovládají tříleté děti, dospělý člověk rozumí v průměru až šedesáti tisícům slov.

Fenka Chaser vystupovala v několika pořadech, ohromila i astrofyzika a popularizátora vědy Neila deGrasse Tysona, když dokázala přinést hračku, jejíž jméno se nikdy nenaučila, ale vybrala ji vylučovací metodou.

Schopnost zapamatovat si ohromné množství slov a přiřadit je ke správným předmětům však nebylo to jediné, co fenka zvládla. Podle studie, kterou v roce 2013 John Pilley publikoval, fenka dokázala rozumět větám s přímým i nepřímým předmětem (například „Dones míček do auta“). Pilleyho experimenty potvrdily i to, že dokáže porozumět obecným podstatným jménům (budova, kočka apod.) a naopak, že některé věci mají pojmenování několik (například že nůžkám lze říct nástroj).

Rozloučila se jediným štěknutím



Pilley vydal několik knih, Chaser se stala hostem několika televizních show a projevili o ni zájem v Hollywoodu. Pilleymu však nešlo o slávu, ale o to dokázat, kam až se mohou rozvinout schopnosti psů. Rád tvrdil, že Chaser není unikátní. Nikoliv proto, že by shazoval její schopnosti, ale proto, že věřil, že správnou výchovou může svět být plný podobných inteligentních psů.

V roce 2018 profesor Pilley zemřel, ve svých 89 letech podlehl leukémii. „V posledních hodinách před jeho smrtí Chaser ležela klidně u jeho postele. Hlavu měla dole, uši sklopené dozadu. Pak mu věnovala klasický psí pohled a vydala ze sebe jediné ostré štěknutí. Nechtěla ho vzbudit, jen se s ním rozloučit,“ stojí na stránkách věnovaných profesorovi a Chaser.

Fenka dál žila s profesorovou ženou Sally a jejich dcerou. Svého páníčka přežila o pouhý rok. Pošla v úterý v 15 letech, což je o dva roky víc, než se border kolie běžně dožívají.

„S Chaser jsem zažil z první ruky bezednou hloubku oddanosti a možností týmové práce. Psi jsou opravdovými jednorožci mezi zvířaty: Jsou magičtí ve svém čistém a jasném pohledu a stále žasnu nad tím zvláštním magnetismem, který k sobě poutá dva živočišné druhy,“ zavzpomínal v jedné ze svých posledních chvil na Chaser profesor Pilley.