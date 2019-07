zkr, Novinky

Žižkovský vysílač byl pro tuto událost vybrán záměrně, podle organizátorů je totiž svým tvarem i rozměry podobný původní nosné raketě Saturn V. Při videomappingu si diváci mohli užít nejen samotný start celé mise, ale i následné přistání a pobyt astronautů na luně i následné přistání kosmické lodě do oceánu. Součástí byla i přesná zvuková kulisa a kouř, aby byl dojem co nejvěrnější. Show sledovaly podle organizátorů tisíce lidí.

Kromě toho je na oba víkendové dny připraven i doprovodný program zahrnující mimo jiné promítání filmů In the Shadow of the Moon (Ve stínu Měsíce) a Poslední let Petra Ginze, snímek o židovském chlapci, který v Terezínském ghettu vydával vlastní ilustrovaný časopis.

„V sedm hodin začne program pod taktovkou Jakuba Koháka. Jeho součástí bude diskuze s odborníky, kteří mají co říci nejen k samotnému výročí, ale také k tématům spojeným s vesmírem a astrofyzikou obecně. Nebude chybět ani hudební doprovod. Vrcholem ale bude samotný start Apolla 11,” uvedl ještě před vypuknutím víkendového happeningu jeho producent Marek Vocel.

Doprovodné akce přitom představí celý program Apollo od projevu prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1961 až po poslední let na Měsíc v roce 1972.

Stejně tak jako ten sobotní i nedělní videomapping začíná ve 22:17 hodin.