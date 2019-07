Tygřice byla poprvé spatřena v úterý asi 200 metrů od rezervace Kaziranga, kde povodně zabily nejméně 50 zvířat. Pohybovala se u rušné dálnice. Nakonec zamířila do blízkého domu, kam vešla asi v 7:30 místního času. Když to jeho majitel Motilal viděl, i s rodinou utekl. Tygřice se mezitím uvelebila na posteli.

A Billion Choices says the bag but this #tiger chooses bed n breakfast to escape #AssamFloods . Our team @wti_org_india @action4ifaw with @kaziranga_ working to ensure safe passage to the #forest #Kaziranga @vivek4wild @AzzedineTDownes + pic.twitter.com/5hfxtK2djo

Na místo zamířili ochránci přírody v čele s Rathinem Barmanem. Ti připravili cestu, po které by mohla odejít, a také uzavřeli dálnici. Tygřice v 17:30 tuto únikovou cestu využila.

As the sun goes down, our team with @kaziranga_ prepares to block the highway and clear the area to provide a safe passage to the tiger. Fingers crossed! #AssamFloods #Kaziranga @vivek4wild @action4ifaw pic.twitter.com/qpJE6zbJnv