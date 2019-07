Potkali se, když Frances bylo 16 let, staršímu Herbertovi o šest více. Od té doby tvořili nerozlučný pár a prožili společně zbytek života. „Pracovala v malé kavárně, chodil jsem ji pozorovat a sbíral jsem odvahu, abych se jí zeptal, zda si nevyrazíme,” popisoval v loňském rozhovoru při sedmdesátém výročí svatby Herbert.

Vzhledem k tomu, že Frances souhlasila, začal mladý pár randit, a když po roce přišla nabídka k sňatku, odpověděla mladá žena: „No jasně.”

Z plánované svatby však nakonec málem sešlo. „Vždycky chodil pozdě,” vyčítala Frances Herbertovi nedochvilnost, kvůli níž na obřad dorazili o hodinu později a v kostele je nechtěli oddat. Nakonec se však povedlo a pár oficiálně potvrdil svoje pouto.

Recept na spokojený život byl podle Delaigleových jednoduchý. „Dávej najevo lásku a vždy tady buď pro toho druhého,” říkali rodiče celkem šesti dětí.

Once in a while, a couple comes along who gives you hope that true love exists. Such is the story of Herbert DeLaigle, 94, and Marilyn Frances DeLaigle, 88. The couple has died just 12 hours apart after 71 years of marriage. pic.twitter.com/GMS3ZsyvDh