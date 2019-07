tcs, Novinky

Oblast 51 se nachází v americkém státě Nevada a je opředena spoustou legend. Téměř všechny se týkají mimozemského života. Podle konspiračních teorií má právě zde probíhat výzkum vesmírných lodí, pitvy mimozemšťanů, nebo dokonce i diplomatické hovory s mimozemskými civilizacemi.

Ve skutečnosti se jedná o leteckou základnu, nyní se oficiálně nazývá Air Force Test Center, Detachement 3, kde jsou testovány nové typy letadel. „Odhalit pravdu“ o mimozemšťanech si vytkli za cíl zakladatelé recesistické události s názvem „Storm Area 51, They Can´t Stop All of Us“ (Vtrhněme do Oblasti 51, všechny nás zastavit nemůžou). Akce je naplánována na 20. září.

„Setkáme se u turistického centra,“ zní v informacích o události. „Když poběžíme ninja stylem, budeme rychlejší než jejich střely. Pojďme se podívat na mimozemšťany,“ dodávají autoři události, kdyby snad nebylo někomu jasné, že se jedná o vtip.

Just wanna update y’all on the new Area 51 attack plan. Zveřejnil(a) Tony Gower III dne Pátek 12. července 2019

Jeden z mnoha důmyslných plánů útoku.

K události se připojuje stále více a více lidí. V současnosti už se „útoku“ na základnu plánuje zúčastnit 1,4 milionu lidí. Vznikají internetové memy, lidé se předhánějí ve zveřejňování co nejbláznivějších plánů útoků. Na vtip už muselo zareagovat i americké letectvo. Pobaveno rozhodně není.

Zde je místo setkání pro více než milion odhodlaných vojáků.

FOTO: Profimedia.cz

„Jakýkoliv pokus ilegálně vstoupit do vojenských budov nebo cvičných oblastí je nebezpečný,“ uvedlo letectvo pro New York Times. Dodalo, že je jako vždy „připraveno chránit Spojené státy“. Každému, kdo by zákaz porušil, hrozí až šest měsíců vězení a pokuta 1000 dolarů (23 tisíc korun). Cedule před zakázanou oblastí navíc varují, že personál chránící základnu je oprávněn použít smrtící sílu.

Jenom dostat se k zakázanému pásmu je problém



Starostem letectva se ovšem nelze divit. Řada lidí chce dotáhnout vtip co nejdál. Jak si zjistily noviny New York Times, hotel, který se zaměřuje na UFO turistiku blízko Oblasti 51, hlásí, že na 20. září je plně rezervován. Většina hostů se v žádosti o nocleh odkázala právě na facebookovou událost.

Vtipálci na facebookovou událost přidávají fotky akčních hrdinů, kteří se plánují do útoku zapojit.

Se svou troškou do mlýna přišli i Češi.

Je otázkou, zda se mezi statisíci vtipálků nenajde někdo, kdo se buď z recese, nebo v rámci konspiračního přesvědčení nepokusí na zakázané území proniknout. Pokud by je však neodradila připravenost amerických ozbrojených sil, narazili by potenciální „útočníci“ na jiný problém.

Pokud by útok nevyšel, je v záloze ještě alternativa.

Oblast 51 je po zemi prakticky nedostupná a je obrovský problém vůbec se dostat na hranici ochranného čtyřicetikilometrového pásma. Základna leží uprostřed pouště na okraji vyschlého jezera Groom. Z místa, kde se mají sejít, by „útočníci“ museli k pásmu urazit zhruba 44 kilometrů velice náročným terénem.

Základna byla založena v roce 1957, výzkumný komplex zahrnuje i sedm kilometrů dlouhou ranvej používanou k testování vysokorychlostních armádních letadel. Testovány zde byly mimo jiné i ikonické letouny Blackbird nebo F-117.