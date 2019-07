tcs, Novinky

„Seděli jsme v křesílkách, bavili jsme se, měli pár drinků, když k nám z nebe spadla návštěva,“ popsal Crowley minulý týden událost z 29. června místní televizní stanici KSTU. Mužům bylo hned jasné, že malé ptáče – mládě čížka mexického – bez pomoci nepřežije.

Také jim však bylo jasné, že do ptačího útulku ho nikdo z mužů odvézt nemůže. Crowley poté navrhl, aby ptáčeti zavolali Uber. Ostatní to nejprve považovali za vtip. „Pak jsme si ale řekli: Proč ne? To zaplatíme,“ popsal Crowley.

Napoprvé úspěšní nebyli, když řidiči vysvětlili situaci, jízdu zrušil. U druhé řidičky už ale měli více štěstí. „Jestli mi to proplatíte, tak jdu do toho,“ bez váhání souhlasila Christy Guinnová. Ptáče následně odvezla do zhruba hodinu cesty vzdálené záchranné stanice v Ogdenu.

„Když už si myslíte, že vás nic nedokáže překvapit, vždycky se najde někdo, kdo vám ukáže, že se mýlíte,“ napsala stanice Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah den poté, co se ptáčete ujala.

Řidička, která vezla zřejmě nejpodivnějšího pasažéra v životě, měla pro muže jen slova chvály. „Většina opilých mužů by se rozhodla ptáče pro legraci předhodit kočkám nebo hodit do koše,“ uvedla Guinnová. Ředitelka záchranné stanice DaLyn Marthalerová dodala, že ptáče bylo pojmenováno Petey, daří se mu dobře a za několik týdnů bude vypuštěno do přírody.