mšv, Novinky

Ženich o vtípku až do poslední chvíle nevěděl. Místo, aby s přáteli odletěl přímým letem do Velké Británie, byl nucen vydat se na výlet přes několik zemí. Jeho dlouhé 26hodinové putování ho zavedlo z Malagy do Düsseldorfu v Německu a odsud do Paříže a Dublinu. Aby toho nebylo málo, v hlavním městě Francie měl Tateův let tři hodiny zpoždění, kvůli kterému prošvihl svůj let z Dublinu.

Groom's nightmare 26-hour journey back from Marbella after epic stag do prank https://t.co/mze6nnHxBc pic.twitter.com/KpdPT4XhAB — Daily Mirror (@DailyMirror) 29. června 2019

Smůla se nabalovala, když všechny hotely byly zaplněné a Brit se tak musel natáhnout na letišti. „Musel jsem si zaplatit nový let, což nebylo zrovna levné,“ postěžoval si ženich. Jeho svědek připustil, že kvůli zpoždění měl Tate problém si vtípek užít a brát ho s humorem.

V domovské Británii přistál muž o celý den později, prý naprosto vyřízený. „Svědek z toho bude mít dobrý proslov na svatbě, ale já se po těch nalétaných vzdušných mílích cítím hrozně,“ dodal Tate.