Josie Birdsové z Manchesteru je 92 let. Za svůj život toho prožila hodně a může se radovat z široké rodiny. Má 6 dcer, 20 vnoučat, 28 pravnoučat a 2 prapravnoučata. Přesto se jí nikdy „nepoštěstilo“ mít opletačky se zákonem.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv