Agresivního hlodavce objevili policisté z okresu Limestone v Alabamě během domovní prohlídky v pondělí. O tom, že pětatřicetiletý Mickey Paulk má ve svém domě držet veverku a krmit ji metamfetaminem, byli podle policejního mluvčího strážníci informováni předem.

Narcotics investigators in Alabama arrested one man and are searching for a second man after they executed a search warrant that yielded meth, drug paraphernalia, body armor, and a squirrel https://t.co/Zj4SLcAZuH pic.twitter.com/u73oJp7bBz