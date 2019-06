Pal, Novinky, gitA

Vakoplši obvykle nebývají součástí jídelníčku heteropod, což jsou velcí pavouci z čeledi maloočkovitých žijící v Austrálii. Australanovi se však podařilo v Tasmánii zachytit vzácný moment, kdy se heteropoda pokusila pohltit malého vakoplcha uvnitř chaty v národním parku Mount Field, 64 km severozápadně od Hobartu.

Manželka statečného fotografa Justine Lattonová poslala snímek na facebookovou skupinu věnovanou tasmánským pavoukům a hmyzu. Z fotky se stal okamžitě internetový hit.

Jedná se totiž o dost neobvyklou událost. Heteropody se živí především malými ptáky, žábami a ještěrkami. Útok na vakoplcha je něco zcela výjimečného.

Zachycení vzácného momentu na internetu závidí



Tasmánie je domovem dvou druhů vakoplchů – vakoplcha tasmánského a vakoplcha drobného. Vakoplch tasmánský dorůstá do váhy sedmi gramů a jeho tělo i s hlavou měří pouze 5-6,5 centimetrů. Je to nejmenší ze všech vakoplchů. Vakoplši drobní váží od 15 do 43 gramů a měří od 7 do 11 centimetrů.

Právě ten je pravděpodobně na snímku, protože se spíš vyskytuje v oblasti alpinské a subalpinské tundry, kde byla fotografie pořízena.

Pro někoho může být fotka odpudivá, pro řadu jiných lidí je ale důkazem, jak neuvěřitelná příroda dovede být. „Co bych dala za to být u toho! Díky za sdílení této epické fotografie,“ napsala pod facebookovým příspěvkem jedna z komentujících.