Při pohledu na šikovné prsty stařenky prozrazují její věk pouze vrásky. Zarzycká s jistotu předvádí melodie na pianu, které zdědila po své matce, jež jej dostala jako svatební dar. Při hraní na starodávný nástroj se tak vybavuje Polce spousta vzpomínek.

Zazrzycká má k hudbě vztah už od raného dětství, kdy s rodiči bydlela ve Lvově, tedy na území dnešní Ukrajiny. Kromě hudby se věnovala tanci a v roce 1931 dokončila ve Lvově konzervatoř.

Meet Wanda Zarzycka, the 108-year-old woman who still plays the piano daily, despite having to stop when her family fled Poland in WWII and when she broke her hands. https://t.co/KrVlJGlw0Y pic.twitter.com/QbW5Va9dg4