nčs, Novinky

Problematikou homosexuality u zvířat se zabývá dokument vysílaný britským veřejnoprávním Kanálem 4. Dokument se jmenuje My Gay Dog And Other Animals (Můj pes homosexuál a jiná zvířata). Právě v jeho rámci vystoupil Dewi Jones, majitel britské ovčí farmy.

„Když beran nechce ovce nakrýt, je to pro nás problém. Máme spoustu ovcí a berani jsou potřeba, takže je to i finanční problém,” říká Jones a potvrzuje, že některým beranům se zkrátka do závazků nechce.

Místo ovcí jatka



Bohužel, kdyby tušili, že si tím v podstatě podepíší rozsudek smrti, možná by se k ovcím přece jenom raději přiblížili. Homosexuální berani totiž na farmě nejsou žádoucí: při reprodukci jsou nepoužitelní. Jejich další cesta tak vede rovnou na jatka a dále na pulty obchodů.

Podle amerického profesora z univerzity v americkém Oregonu Charlese Roselliho homosexualita vzniká u beranů již v matčině lůně. Oproti heterosexuálním beranům mají ti homosexuální méně testosteronu, který v dospělosti hraje roli v určení sexuální orientace. Podle Roselliho je homosexuálních zhruba osm procent beranů.

Homosexualita u zvířat není ničím ojedinělým. Pozorována je kromě beranů také například u psů, šimpanzů bonobo, želv, delfínů či lvů. Na ovčí farmě je tak k vidění situace, kdy je beran připuštěn ke zhruba třicítce ovcí, ale místo družení zvíře pokukuje po ohrádce, kde jsou ostatní berani.