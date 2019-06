tcs, Novinky

Tomatina, jak se tradiční bitva nazývá, se každoročně odehrává na závěr festivalu, kterým místní oslavují konec sklizně. Letos termín bitvy připadl na neděli 2. června a zúčastnily se jí stovky lidí.

Byli oblečeni do bílých triček, aby šlo lépe poznat, kdo už zásah dostal a kdo je, čirou náhodou, ještě rajčetem neposkvrněn.

„Je to válka. Jakmile najdete čistou osobu, ze všech špinavých se stanou přátelé a vrhnou se na ni,“ popsal se smíchem agentuře Reuters jednoduchou strategii brazilský turista Sergio. „Hodně se mi to líbí. Každý se tu přátelí a hází rajčata. Je to skvělý zvyk, v Japonsku tohle nemáme,“ dodal další nadšený turista jménem Ryuya.

Není náhodou, že municí ve slavnostní bitvě jsou právě rajská jablíčka. Zemědělská oblast kolem Sutamarchánu je právě rajčaty proslulá. Je třeba dodat, že rajčata určená k bitvě jsou zbytky ze sklizně, které neprošly kontrolou a nejsou tak určená ke konzumaci.