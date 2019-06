Kristýna Léblová, Novinky

Pro exhibice vytváří Martin Šonka s Petrem Kopfsteinem kreace, které jsou technicky náročnější, aby případně na soutěži oslovily porotu a rozhodčí na závodech.

„Moje názvy, které si vymýšlím, jsou neprezentovatelné. Ten nejslušnější se jmenuje sesranec,“ přiznává se smíchem Šonka. „Těžko se to vysvětluje. Letíte nahoru, takovou čtvrtku, celý výkrut nahoru a pak přichází ten sesranec, to je takové rozkopnutí do rotace kolem všech tří os a necháte ho vlastně spadnout dolů a až tam to vybíráte,“ vysvětlil pilot.

Martin Šonka vymýšlí své vlastní akrobatické prvky s vlastními jmény.

FOTO: Novinky

Kromě exhibice divákům Aviatické pouti poprvé v historii předvedl s Kopfsteinem prolet mezi pětadvacetimetrovými pylony na našem území.

„V Čechách poprvé prezentujeme sport Red Bull Air Race, což je nádherné,“ říká Šonka a Kopfstein dodává: „My tady ukazujeme zkrácenou verzi závodu, který běžně létáme ve světě. Věřím, že se to divákům líbí, jsem hrdý na to, že tady na Aviatické pouti to můžeme divákům ukázat.”

Poprvé a naposledy

S největší pravděpodobností je to ovšem naposledy, kdy se takový závod vůbec letěl. Závody s přetížením až 12 G letos končí. Red Bull už je po této sezoně přestane pořádat. Z oblohy zmizí jedinečné průlety mezi pylony, stejně tak jako dramatické bitvy, kde rozhodují ne vteřiny, ale tisíciny.

Šonka s Kopfsteinem předvedli na Aviatické pouti skvělou show.

FOTO: Novinky

Oba piloti na nastalou situaci nemají slov. Nechce se jim věřit, že už závod nepoletí. „Já jsem optimista, pořád doufám, že rozhodnutí není definitivní. Založíme odbory nebo tak, uvidíme,“ tápe bývalý armádní pilot Šonka.