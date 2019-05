Sbírka vznikla po incidentu se syrovým vejcem, které Connolly rozbil o hlavu dnes už bývalého senátora Frasera Anninga.

Anning je známým odpůrcem islámu a migrace. Po březnovém teroristickém útoku v novozélandských mešitách, který si vyžádal 51 obětí, označil politik na Twitteru za hlavního viníka migrační vlnu, která údajně na Nový Zéland přivedla fanatické muslimy. Občané se prý začali bát o svoji bezpečnost. Za výrok byl kritizován napříč politickým spektrem.

‘EVERYONE SHOULD BE LIKE EGG BOY’: #ArmieHammer gives his support to #WillConnolly or #EggBoy, the 17-year old who cracked an egg over the head of Australian Senator Fraser Anning after he blamed the New Zealand mosque attacks on Muslim immigration. pic.twitter.com/YddiwC57h0