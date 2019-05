tcs, Novinky

Případ z amerického státu Virginie, který pobouřil tisíce lidí po celém světě, se odehrál už v březnu, americká média o něm informovala až minulý týden.

Fenka Emma byla po smrti 67leté majitelky Anity Cullop-Thompsonové převezena do útulku v Richmondu ve Virginii 8. března, kde podstoupila vyšetření. Zvíře malého vzrůstu - podle dostupných informací šlo o křížence rasy shih-tzu - bylo zdravotně naprosto v pořádku a podle zaměstnanců útulku zcela způsobilé k adopci.

Od té doby však několikrát navštívil útulek správce ženiny pozůstalosti a vyžadoval utracení psa. V poslední vůli totiž Cullop-Thompsonová vyjádřila přání, aby byl její popel pohřben společně s popelem její milované Emmy.

Následující dva týdny zaměstnanci útulku bojovali s vykonavatelem poslední vůle o život fenky. Protože zákony státu Virginia hovoří o zvířatech striktně jako o věci a utracení zdravého psa není ilegální, nezbylo útulku než snažit se přesvědčit přímo vykonavatele poslední vůle.

„Při několika příležitostech jsme mu navrhli, aby psa přepsal na nás. Emmě by nebylo těžké najít rodinu,“ uvedla manažerka útulku Carrie Jonesová.

V pátek 22. března si ale vykonavatel psa odnesl. Následně byla Emma utracena, zpopelněna v krematoriu pro zvířata a její popel byl předán dědicům.

Pohřbít psa na běžném hřbitově je nelegální



Smutnou ironií je, že ženě se nakonec kruté poslední přání splnit nemuselo. Pohřbívat zvířecí ostatky na lidských hřbitovech totiž virginské zákony nepovolují. Výjimkou jsou soukromé hřbitovy či soukromé rodinné hrobky. Zda byly ostatky ženy uloženy v soukromí, není jasné.

Stejně tak není jasné, který veterinář zdravé zvíře uspal. Najít někoho takového totiž může být docela problém. I když to není ve Virginii nelegální, řada veterinářů by s tím měla etický problém.

„Vždycky, když řešíme eutanazii, je to pro nás velice emocionální situace. Musíme to zvládnout eticky, proto jsme skládali přísahu,“ uvedl pro CNN Kenny Lucas z veterinární kliniky Shady Grove s tím, že on by něco takového odmítl.

Poslední přání ženy vyvolalo obrovský odpor rovněž na sociálních sítích. Odsoudil ho i herec, komik a ochránce zvířat Ricky Gervais. Většina lidí nechápe, proč nemohlo zvíře v klidu dožít a proč nemohli teprve pak popel uložit do hrobu majitelky.