Když dvaatřicetiletý pacient přišel do nemocnice, sestře sdělil, že kdysi býval ženou. V lékařských záznamech však stálo, že je muž, a to vyústilo v chybnou diagnostiku s fatálními důsledky. O případu informovala případová studie v odborném magazínu New England Journal of Medicine minulý týden.

Muž personálu dále oznámil, že menstruaci neměl už několik let a že donedávna užíval testosteron a léky na vysoký tlak. Hormony a léky musel vysadit kvůli tomu, že přišel o zdravotní pojištění. Stěžoval si také na to, že se pomočil, což by mohlo signalizovat přicházející porod.

Sestra sice objednala těhotenské vyšetření, stav pacienta ale popsala jako stabilní a neurgentní. Do karty byl muž zapsán jen jako obézní s tím, že nedávno vysadil léky na tlak. Vyšetření, na které došlo až o několik hodin později, odhalilo nejen, že muž rodí, ale že má preeklampsii (onemocnění, které může ohrozit dítě i matku a projevuje se vysokým tlakem) a protržený plodový vak.

Žena v tomto stavu by šla hned na sál



Ultrazvuk ukázal pravidelný tep dítěte a odhalil prolaps pupeční šňůry. To je stav, kdy je pupečník stržen plodovou vodou a dítě se může zadusit. Doktoři okamžitě převezli muže na sál a připravovali se na císařský řez. Dítěti se ale srdce už definitivně zastavilo a o něco později ho muž porodil mrtvé.

„Pointa není v tom, co se stalo tomuto konkrétnímu pacientovi, ale že je to příklad, co se děje lidem se změněným pohlavím, když přichází do styku se zdravotnickým systémem,“ uvedla autorka studie doktorka Daphna Stroumsová z michiganské univerzity. Místo ani čas, kdy k případu došlo, ve zprávě neuvedla.

Kdyby přišla do nemocnice žena a popsala svůj zdravotní stav stejně jako zmíněný pacient, následovalo by okamžité vyšetření a přesun na sál, upozorňuje Stroumsová s tím, že právě to považuje za problém.

„V lékařských záznamech byl pacient správně klasifikován jako muž. Ale tato klasifikace nás odvedla od správného posouzení jeho potřeb,“ uvedla Stroumsová.