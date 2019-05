Hosté restaurace v Manchesteru si ve středu večer rozkošnicky vychutnávali pomalými doušky lahodné víno. Když však servírka odnášela prázdnou lahev, pohlédla na etiketu a zděsila se.

Manažerka jiné pobočky restaurace Hawksmooor, která se nabídla, že vypomůže servírce, totiž ve spěchu zaměnila lahve. Místo Chateau Pichon Longueville Contesse de Lalande ročník 2001, totiž hostům přinesla láhev Chateau le Pin Pomerol. Víno ze stejného roku, avšak několikanásobně vyšší kvality i ceny.

THEY LOOK PRETTY SIMILAR OK?! 😉 pic.twitter.com/JWFW81cbe8