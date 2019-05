tcs, Novinky

V noci z neděle na pondělí odvysílala stanice HBO předposlední díl kultovního seriálu Hra o Trůny, který sledují miliony nadšených diváků po celém světě. Velkolepý příběh plný intrik spěje do finále a příběhové oblouky jednotlivých postav čekají na své uzavření.

V epizodě s názvem Zvony nalezla svůj osud hned trojice protagonistů, které jsme měli možnost sledovat už od první série. Ovšem největšího překvapení se dočkali diváci v případě Daenerys Targaryen, dračí královny, která byla až do poslední série jednou z mála kladných postav seriálu.

Stačily čtyři díly, aby se pečlivě budovaný charakter dobré královny proměnil v šílenou postavu, která za pomoci svého draka zaživa upálí tisíce nevinných civilistů a vzdávajících se vojáků. Nevěřícně tento přerod pozorovali zejména rodiče, kteří v zápalu nadšení pojmenovali své dcery právě po dračí královně.

Rodiče lehce v šoku



Jménem Daenerys, Dany nebo Khaleesi (jeden z jejích titulů) pojmenovali rodiče jen loni více než 560 dětí. Po celém světě je teď zhruba 3500 dětí s těmito jmény.

„Jsem z toho docela v šoku,“ svěřila se na sociálních sítích Jasmine Estradaová z Miami, která pojmenovala svou dceru Khalessi (jméno matka neúmyslně zkomolila) v roce 2013. „Rozhodně se mi nelíbí, co vzešlo z toho, co Khaleesi reprezentuje,“ dodala s tím, že z epizody má smíšené pocity.

Shout out to all those parents who named their kids Daenerys and Khaleesi. Happy Mother’s Day! — Keith Calder (@keithcalder) 13. května 2019

Internet mezitím zaplnily stovky vtipů, které si berou na paškál překvapené rodiče. „Vaši rodiče vám dluží omluvu,“ vzkázal dcerám se jménem dračí královny jeden z uživatelů na Twitteru.

parents who named their child 'dany' or 'daenerys' rn pic.twitter.com/VoJz8M9jU9 — Em (@emzdont) 13. května 2019

Jedna z matek, Katherine Acostaová, svou oblíbenkyni však brání. „Udělala, co musela udělat,“ okomentovala seriálovou vraždu tisícovek nevinných. I tak Acostaová uznává, že až její dcera uvidí, co její jmenovkyně spáchala, bude mít matka co vysvětlovat.