tcs, Novinky

Pro třiačtyřicetiletého Angličana z městečka Billericay byla možnost usednout za řídítka bizarního vozítka lákadlem, kterému nešlo odolat. Navzdory přání manželky si tak jedno pořídil. „Ráno mě čekala dost nepříjemná konverzace, ale nakonec to vzala,“ svěřil se Everard o podrobnostech nákupu.

V pondělí mu jeho drahá polovička už držela palce, když se Everard řítil s tříkolovým vozítkem po letištní dráze v yorkshirském Elvingtonu. Jeho cílem bylo pokořit dosavadní rychlostní rekord tuk-tuku, který činil 109 kilometrů v hodině. To se mu po dvou pokusech povedlo.

„Potřeboval jsem nějaký způsob, jak ospravedlnit to množství peněz, které jsem do toho vrazil, a pro spoustu lidí je vrchol úspěchu právě světový rekord,“ vysvětlil šťastný Everard, který do projektu investoval kolem 20 tisíc liber (593 tisíc korun).

Rekord Everard překonal se svým bratrancem Russellem Shearmanem, kterého Brit vezl jako pasažéra. „Chtěli jsme jet dnes o trochu rychleji, ale máme rekord. A to je jediné, na čem záleží,“ okomentoval jízdu Everard. Teď už se chystá na další pokus, jeho cílem je s tuk-tukem překonat rychlost 160 kilometrů za hodinu.