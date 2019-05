zkr, Novinky

Dívka z čínského Lien-jün-kangu, která provozuje svůj blog s názvem Seaside Girl Little Seven, si v březnu sedla před kameru s živou chobotnicí s tím, že ji před zraky diváků spořádá. To se však spletla. Mořská potvora se začala bránit, a to dost intenzivně, soudě alespoň podle křiku vloggerky.

Po chvíli se Číňance podařilo přisáté zvíře z obličeje strhnout, chobotnice jí ale nechala na tváři krvavé zranění. Lidé však s dívkou neměli nejmenší slitování. „Zaslouží si to, zkoušela sníst chobotnici a ta zase zkoušela sníst ji,“ napsal v komentářích jeden z diváků. „Oko za oko, zub za zub,“ dodal další.

I přes nepříjemný zážitek a vlnu negativních reakcí se vloggerka nechala slyšet, že bude pokus opakovat a v dalším videu živou chobotnici opravdu sní.