Medvědí sirotky v Bulharsku vypustili do divočiny

Když před rokem našli ochránci přírody na jihu Bulharska tři opuštěná medvíďata, putovala do pobočky mezinárodní nadace Four Paws (Čtyři packy) v Řecku. Po roce nabírání sil byla zvířata vypuštěna zpět do přirozeného prostředí, informovala agentura AP.