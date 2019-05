pal, Novinky

V severním Thajsku v provincii Phetchabhun byl v roce 1975 otevřen most Huay Tong. Od té doby se na něm odehrálo více než 100 smrtelných nehod, místní ho proto považují za prokletý.

Vůbec přejet tento most je tak trochu pro odvážné. Obrovská betonová konstrukce mezi dvěma horami je zavěšená ve výšce 50 metrů a zatáčí. Zatáčka je přitom ostře klopená, takže když po něm řidič jede, má pocit, že se sveze do smrtících hlubin.

Nejtragičtější nehoda se na mostě Huay Tong odehrála v roce 2013. Tehdy ztratil autobus jedoucí z Khon Kaen do Čiang Rai ve strmé zatáčce rovnováhu a dopadl 50 metrů daleko od mostu.

Dvacet osm z třiceti dvou cestujících zaplatilo životem. Zahynul i řidič autobusu. Jen čtyřem pasažérům se podařilo vyváznout, ale utrpěli vážná zranění.

Vyfotil jsem ducha, tvrdí motorista



Po této nehodě začali místní věřit, že most je prokletý. Někteří lidé tvrdí, že na mostě dokonce viděli duchy lidí, kteří při havárii autobusu zemřeli. Právě tito nebožtíci prý most prokleli, takže každá cesta po něm může být tou poslední.

Motorista Pattanasak Tipparak dokonce prohlásil, že se mu na rodinném výletě podařilo vyfotit pod mostem ducha. Na jedné z jeho fotek je prý tajemný stín u mostního pilíře, kde došlo k tragické havárii.

„Vím, že ten most je prokletý, ale nečekal jsem, že se duch ukáže na denním světle. Možná to byl duch jednoho z těch, co zemřeli při té velké nehodě,“ řekl.

Spíš než duchové může za nehody neopatrnost



Podle místních obyvatel jsou právě duchové z autobusové havárie důvodem, proč počet smrtelných neštěstí na mostě Huay Tong vzrůstá. „Snaží se najít někoho, kdo zemře a nahradí je, aby mohli být znovuzrozeni,“ věří místní obyvatel Tom Usa.

Řada místních však má pro přibývající počet nehod mnohem prozaičtější vysvětlení. Podle nich je zapříčiňuje především dlouhá a strmá cesta a také bezohledná jízda.

Sor Surachit, který žije poblíž mostu, má jasno: „Silnice je šikmá, zatáčí a je strmá. Pro řidiče, kteří cestu neznají, to může být dost nebezpečné.“

„Také každý den vidím, že řada lidí po mostě jezdí velmi rychle a neopatrně. A týká se to zejména minivanů a autobusů. Tady bych spíš hledal důvody smrtelných nehod,“ uzavřel.