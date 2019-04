mšv, Novinky

Muž prý nejprve bouchal na dveře bytu, k němuž patřil balkon s kočkou. Když nikdo neodpověděl, rozhodl se vzít situaci do vlastních rukou. Navzdory tomu, že se nacházel zhruba 18 metrů nad zemí, vylezl na římsu a bez jakékoli známky strachu ji přešel, aby zvíře vzal. „Bál jsem se, že jí něco stane. Mohla spadnout, musel jsem jednat rychle,“ řekl nejmenovaný muž.

Video z protilehlého domu pořídil Jeff Powell, který byl prý v šoku, jak nebojácně si to muž po římse vykračoval. „Jako kdyby to byla naprosto běžná věc, jako si třeba otevřít dveře nebo jít po chodbě. Naprosto unikátní,“ komentoval to Powell. Prý chtěl na muže zakřičet z balkonu, ať se okamžitě vrátí. „Bál jsem se, že by se mohl leknout, spadnout a pak bych za to mohl já,“ doplnil.

Nakonec vše dobře dopadlo. Policie video sice prošetřuje, ale uvedla, že na incidentu neshledává nic kriminálního. Nicméně varovala obyvatele, aby podobné věci nezkoušeli.